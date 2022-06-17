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"Енергоатом" збирається створити національну мережу зарядок для електрокарів

"Енергоатом" збирається створити національну мережу зарядок для електрокарів
Фото: Енергоатом

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" як найбільший виробник електроенергії в Україні хоче створити національну мережу електричних зарядних станцій з використанням фінансових можливостей Укргазбанка.

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Як ідеться у повідомленні "Енергоатому", першим кроком реалізації проєкту стало підписання 17 червня відповідного меморандуму між НАЕК та держбанком.

"Сьогодні зроблений ще один важливий крок з розвитку інфраструктури електричного транспорту та створення національної мережі зарядних станцій в Україні, визначені джерела фінансування для розбудови цієї мережі на території всієї країни", - зазначив міністр Герман Галущенко під час підписання документу.

Він зазначив, реалізація проєкту також сприяє виконанню Україною міжнародних зобов'язань щодо досягнення вуглецевої нейтральності економіки України, а також зменшення забруднення навколишнього природного середовища.

"Сьогодні "Енергоатом" має значні резервні потужності для виробництва дешевої та чистої електроенергії, яка може постачатись також і на нові сегменти внутрішнього ринку, задовольнити зростаючі потреби вітчизняних автомобільних перевізників у доступній електроенергії, швидкій та комфортній зарядці електричних автомобілів у будь-якому куточку України", - зазначив президент НАЕК Петро Котін.

За його словами, для "Енергоатома" це також і вихід на роздрібний ринок продажу електроенергії, що суттєво збільшить капіталізацію компанії.

В свою чергу, як зазначив заступник голови правління Укргазбанку Денис Чернишов, фінансування проєктів, пов'язаних з ефективним використанням енергоресурсів та зменшення негативного впливу на довкілля були і залишаються одними з пріоритетних напрямків роботи банку.

"Цей проєкт є вкрай важливим, як з точки зору розвитку інфраструктури електричного транспорту, так і у контексті забезпечення паливної безпеки держави за рахунок впровадження інноваційних технологій та мінімізації шкоди навколишньому середовищу. Ми впроваджуємо дійсно масштабний проєкт, в якому вбачаємо одну з перших ластівок на шляху інноваційної трансформації транспортної інфраструктури України до європейських екологічних стандартів", - сказав він.

Як зазначають в "Енергоатомі", у 2021 році українці придбали 8,5 тисяч електрокарів, що приблизно на 20% більше, ніж у 2020 році, але у квітні-травні поточного року попит на електроавтомобілі в Україні зріс аж у 15 разів.

"Дефіцит пального та зростання цін на нього, викликані війною і знищенням нафтопереробної інфраструктури, змусив багатьох по-іншому подивитися на ці авто. Заправка "від розетки" сьогодні на порядок дешевша, ніж бензин, дизель чи газ", - вказують в НАЕК.

Станом на 1 червня в Україні було зареєстровано 36 тисячі 602 електроавтомобілі, а щомісячний приріст парку електрокарів становить близько 800 штук. В компанії прогнозують, що ця кількість буде і надалі динамічно збільшуватися – і через ціни на нафтопродукти, і через загальний тренд на екологічність.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов