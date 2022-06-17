"Энергоатом" собирается создать национальную сеть зарядок для электрокаров

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", как крупнейший производитель электроэнергии в Украине, хочет создать национальную сеть электрических зарядных станций с использованием финансовых возможностей Укргазбанка.

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Как говорится в сообщении "Энергоатома", первым шагом реализации проекта стало подписание 17 июня соответствующего меморандума между НАЭК и госбанком.

"Сегодня сделан еще один важный шаг по развитию инфраструктуры электрического транспорта и созданию национальной сети зарядных станций в Украине, определены источники финансирования для строительства этой сети на территории всей страны", - отметил министр Герман Галущенко в ходе подписания документа.

Он отметил, что реализация проекта также способствует выполнению Украиной международных обязательств по достижению углеродной нейтральности экономики Украины, а также уменьшению загрязнения окружающей природной среды.

"Сегодня "Энергоатом" имеет значительные резервные мощности для производства дешевой и чистой электроэнергии, которая может поставляться также на новые сегменты внутреннего рынка, удовлетворить растущие потребности отечественных автомобильных перевозчиков в доступной электроэнергии, быстрой и комфортной зарядке электрических автомобилей в любом уголке Украины", – отметил президент НАЭК Петр Котин.

По его словам, для "Энергоатома" это также и выход на розничный рынок продаж электроэнергии, что существенно увеличит капитализацию компании.

В свою очередь, как отметил заместитель председателя правления Укргазбанка Денис Чернышов, финансирование проектов, связанных с эффективным использованием энергоресурсов и уменьшение негативного влияния на окружающую среду были и остаются одними из приоритетных направлений работы банка.

"Этот проект очень важен, как с точки зрения развития инфраструктуры электрического транспорта, так и в контексте обеспечения топливной безопасности государства за счет внедрения инновационных технологий и минимизации ущерба окружающей среде. Мы внедряем действительно масштабный проект, в котором видим одну из первых ласточек на пути инновационной трансформации транспортной инфраструктуры Украины по европейским экологическим стандартам", - сказал он.

Как отмечают в "Энергоатоме", в 2021 году украинцы приобрели 8,5 тысячи электрокаров, что примерно на 20% больше, чем в 2020 году, однако в апреле-мае текущего года спрос на электроавтомобили в Украине вырос аж в 15 раз.

"Дефицит горючего и рост цен на него, вызванный войной и уничтожением нефтеперерабатывающей инфраструктуры, заставил многих по-другому посмотреть на эти авто. Заправка "от розетки" сегодня на порядок дешевле, чем бензин, дизель или газ", - указывают в НАЭК.

По состоянию на 1 июня в Украине было зарегистрировано 36 тысяч 602 электроавтомобиля, а ежемесячный прирост парка электрокаров составляет около 800 штук. В компании прогнозируют, что это количество будет и дальше динамично увеличиваться – и из-за цен на нефтепродукты, и из-за общего тренда на экологичность.