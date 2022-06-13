Дефицит топлива взорвал в Украине спрос на электромобили

В мае интерес украинцев к электромобилям на фоне нехватки и удорожания бензина и дизельного топлива вырос в годовом измерении в семь раз, следует из данных платформы OLX, которая пришла к таким выводам через отзывы пользователей на соответствующие сообщения.

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Вместе с тем спрос на электросамокаты и гидроскутеры увеличился втрое, а на электроскутеры – почти в пять раз.

Напомним, что в Украине, по прогнозам экспертов, дефицит на рынке топлива будет сохраняться до конца июля. Дело в том, что европейские заводы закрывают внутренний спрос, потому нет лишнего объема бензина, который могли бы поставить в Украину.

Импортировать бензин через европейские порты Украина не может, поскольку там дизельная логистика, соответственно, внутренние рынки обеспечивают своих потребителей в приоритетном порядке. Украина потеряла 100% источников довоенного снабжения топлива, соответственно весь процесс начинается с нуля.

Бензин, скорее всего, придется возить издалека. Выход на необходимые объемы будет длиться до июля. Но правительство вместе с трейдерами изучает рынок, поскольку осенью будет повышен сезонный спрос.