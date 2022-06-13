Дефіцит палива підірвав в Україні попит на електромобілі всемеро

У травні інтерес українців до електромобілів на тлі нестачі та здорожчання бензину і дизельного палива виріс у річному вимірі в сім разів, випливає з даних платформи OLX, які дійшла таких висновків через відгуки користувачів на відповідні повідомлення.

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Разом із тим попит на електросамокати і гідроскутери збільшився втричі, а на електроскутери – майже вп'ятеро.

Нагадаємо, що в Україні, за прогнозами експертів, дефіцит на ринку палива зберігатиметься до кінця липня. Справа в тому, що європейські заводи закривають внутрішній попит, тому немає зайвого обсягу бензину, який могли б поставити в Україну.

Імпортувати бензин через європейські порти Україна не може, позаяк там дизельна логістика, відповідно, внутрішні ринки забезпечують своїх споживачів у пріоритетному порядку. Україна втратила 100% джерел довоєнного постачання палива, відповідно весь процес починається з нуля.

Бензин, швидше за все, доведеться возити здалеку. Вихід на необхідні обсяги триватиме приблизно до липня. Але уряд разом із трейдерами вивчає ринок, оскільки восени буде підвищено сезонний попит.