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Дефіцит палива підірвав в Україні попит на електромобілі всемеро
У травні інтерес українців до електромобілів на тлі нестачі та здорожчання бензину і дизельного палива виріс у річному вимірі в сім разів, випливає з даних платформи OLX, які дійшла таких висновків через відгуки користувачів на відповідні повідомлення.
Разом із тим попит на електросамокати і гідроскутери збільшився втричі, а на електроскутери – майже вп'ятеро.
Нагадаємо, що в Україні, за прогнозами експертів, дефіцит на ринку палива зберігатиметься до кінця липня. Справа в тому, що європейські заводи закривають внутрішній попит, тому немає зайвого обсягу бензину, який могли б поставити в Україну.
Імпортувати бензин через європейські порти Україна не може, позаяк там дизельна логістика, відповідно, внутрішні ринки забезпечують своїх споживачів у пріоритетному порядку. Україна втратила 100% джерел довоєнного постачання палива, відповідно весь процес починається з нуля.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Бензин, швидше за все, доведеться возити здалеку. Вихід на необхідні обсяги триватиме приблизно до липня. Але уряд разом із трейдерами вивчає ринок, оскільки восени буде підвищено сезонний попит.