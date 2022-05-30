Криза на ринку палива може тривати до кінця липня, — експерт

Директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн вважає, що ще рано казати, що Україна вийшла на заплановані обсяги постачання бензину. За його прогнозом, дефіцит на ринку палива зберігатиметься до кінця липня. Про це він розповів під час брифінгу у Медіа Центрі України.

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Справа в тому, що, як пояснює експерт, європейські заводи закривають внутрішній попит, тому немає зайвого обсягу бензину, який могли б поставити в Україну.

"Імпортувати через європейські порти ми не можемо, тому що там дизельна логістика, відповідно, внутрішні ринки забезпечують своїх споживачів у пріоритетному порядку", - уточнює Куюн.

За його словами, Україна втратила 100% джерел довоєнного постачання палива, відповідно весь процес починається з нуля.

"Бензин, швидше за все, доведеться возити здалеку. Приблизно до липня триватиме вихід на необхідні обсяги. Але уряд разом із трейдерами вивчає ринок, оскільки восени буде підвищено сезонний попит", - сказав він.

Експерт зазначив, що рішення Кабміну скасувати держрегулювання цін покращило ситуацію на ринку. Адже через це обмеження багато мереж не могли закуповувати паливо в ЄС, оскільки ціна на європейському ринку була вищою за ту, за якою АЗС могли реалізувати бензин.

Нагадаємо, 17 травня Кабінет Міністрів України призупинив державне регулювання цін на пальне. З операторами ринку досягнуто домовленості щодо максимальної вартості бензину та дизельного палива на АЗС.

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни Україна зіткнулася із великим дефіцитом палива на АЗС. Заправитися бензином А-95 звичайним водіям стало майже неможливо. В даний час у Києві заправитися можна лише на кількох АЗС.

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