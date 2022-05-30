Кризис на рынке топлива может продлиться до конца июля, — эксперт

Директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн считает, что еще рано говорить, что Украина вышла на запланированные объемы поставок бензина. По его прогнозу дефицит на рынке топлива будет сохраняться до конца июля. Об этом он рассказал во время брифинга в Медиа Центре Украины.

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Дело в том, что, как объясняет эксперт, европейские заводы закрывают внутренний спрос, поэтому нет лишних объемов бензина, который могли поставить в Украину.

"Импортировать через европейские порты мы не можем, потому что там дизельная логистика, соответственно внутренние рынки обеспечивают своих потребителей в приоритетном порядке", — уточняет Куюн.

По его словам, Украина потеряла 100% источников довоенных поставок топлива, соответственно весь процесс начинается с нуля.

"Бензин, скорее всего, придется возить издалека. Приблизительно до июля будет продолжаться выход на необходимые объемы. Но правительство вместе с трейдерами изучает рынок, поскольку осенью будет повышен сезонный спрос", - сказал он.

Эксперт отметил, что решение Кабмина отменить госрегулирование цен улучшило ситуацию на рынке. Ведь из-за этого ограничения многие сети не могли закупать топливо в ЕС, так как цена на европейском рынке была выше той, по которой АЗС могли реализовать бензин.

Напомним, 17 мая Кабинет министров Украины приостановил государственное регулированиецен на топливо. С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС.

Отметим, что после начала полномасштабной войны Украина столкнулась с большим дефицитом топлива на АЗС. Заправиться бензином А-95 обычным водителям стало почти невозможно. В настоящее время в Киеве заправиться можно всего на нескольких АЗС.

Фото: ua.depositphotos.com