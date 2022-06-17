Tesla підняла ціни на всі свої електромобілі

Американська автомобільна компанія Tesla значно підвищила ціни на електромобілі по всій своїй лінійці, при цьому деякі моделі подорожчали на 6000 доларів. Про це повідомляє Electrek із посиланням на аналіз сайту компанії.

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Зазначимо, останнє значне підвищення цін було у березні 2022 року.

У ніч із 15 на 16 червня Tesla оновила свій онлайн-конфігуратор, знову підвищивши ціни на всю лінійку.

Найменше подорожчала Model 3. У цій лінійці ціни піднялися тільки на Model 3 Long Range - з 54490 до 57990 доларів.

Обидві версії Модель Y суттєво подорожчали:

модель Y Long Range подорожчала з 62990 до 65990 доларів;

ціна на Model Y зросла з 67990 до 69990 доларів.

Tesla Model S також значно подорожчала, і це після зростання цін на 5000 доларів лише кілька місяців тому. Так, двомоторна повнопривідна модель S Long Range подорожчала з 99990 до 104990 доларів.

Ціни на нові моделі X також зросли. Двомоторна повнопривідна модель X Long Range подорожчала зі 114 990 до 120 990 доларів. Model X Plaid зберегла ціну на рівні 138990 доларів.

У Tesla не пояснили причину підвищення цін на свої електрокари. Ймовірно, справа в зростанні цін на сировину та збільшенні логістичних витрат.

Зазначимо, що Tesla у першому кварталі збільшила прибуток більш ніж у 7 разів - вона досягла рекордних 3,3 млрд доларів. Ілон Маск заявив, що Tesla, ймовірно, зробить понад 1,5 мільйона автомобілів у 2022 році – це на 60% більше, ніж у 2021 році. Довгострокова мета – збільшення постачання автомобілів у середньому на 50% на рік.