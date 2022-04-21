Tesla отримала рекордний квартальний прибуток - 3,32 млрд доларів

Виробник електромобілів Tesla у першому кварталі збільшив прибуток більш ніж у 7 разів — він досяг рекордних 3,3 млрд доларів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Ілон Маск заявив, що Tesla, ймовірно, зробить понад 1,5 мільйона автомобілів у 2022 році – це на 60% більше, ніж у 2021 році. Довгострокова мета – збільшення постачання автомобілів у середньому на 50% на рік.

Рекордний прибуток досягнуто, незважаючи навіть на зупинку заводу Tesla у Шанхаї, яка була викликана пандемією коронавірусу.

Tesla поставила близько 310 тисяч автомобілів по всьому світу у першому кварталі, у порівнянні з 184 877 роком раніше та 308 650 у четвертому кварталі минулого року. Продажі за перші три місяці 2022 року зросли приблизно на 80% у порівнянні з показниками роком раніше.

Нагадаємо, за весь 2021 рік показники поставок досягли у Tesla позначки 936 тисяч електромобілів. Це також стало на той момент рекордом, перевищивши показники попереднього року на 87 відсотків.

При цьому Tesla відкликала в США більше ніж 817 тисяч автомобілів через те, що звуковий сигнал може не спрацювати, якщо водій не пристебнув ремінь безпеки, коли машина заводиться.