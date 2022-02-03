Tesla придется отозвать более 817 000 электромобилей: не всегда срабатывает сигнал ремня безопасности

Tesla Inc. отзывает в США более 817 тысяч автомобилей из-за того, что звуковой сигнал может не сработать, если водитель не пристегнул ремень безопасности, когда машина заводится. Об этом сообщает Reuters.

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявило в четверг, что автомобили Model S и Model X 2021–2022 годов, Model 3 2017–2022 годов и Model Y 2020–2022 годов не соответствуют федеральному стандарту безопасности транспортных средств, потому что звуковой сигнал не всегда срабатывает.

Tesla выполнит беспроводное обновление программного обеспечения для решения этой проблемы. В компании сообщили, что на отозванных автомобилях ошибка программного обеспечения может помешать активации звукового сигнала во время запуска автомобиля при определенных обстоятельствах.

Автопроизводитель заявил, что по состоянию на 31 января ему не известно о каких-либо авариях или травмах, связанных с этой проблемой.

Tesla подвергается все более пристальному вниманию со стороны регулирующих органов США в последние месяцы.

Так, компании пришлось отозвать почти 54 тысячи автомобилей, которые оснащены программным обеспечением Full Self-Driving (Beta) для автономного вождения. NHTSA заявило, что функция, также известная как бета-версия FSD, может позволить транспортным средствам проезжать перекресток без остановки, несмотря на соответствующий знак.

Как заявил генеральный директор Илон Маск в отчете о прибылях и убытках, он ожидает, что Tesla останется "ограниченной чипами" в 2022 году и не станет представлять новые модели автомобилей. Он сказал, что вместо этого компания будет работать над проектированием и инструментами для создания будущих машин.