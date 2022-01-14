Tesla перенесла начало производства электрического пикапа Cybertruck

Американский производитель электромобилей Tesla Inc планирует начать производство своего электрического пикапа Cybertruck до конца первого квартала 2023 года, а не в конце 2022 года, как планировалось ранее.

Об этом сообщает Reuters.

По словам собеседника агентства, это связано с тем, что компания усовершенствует характеристики и функции электропикапа, поскольку конкуренция в сегменте усиливается.

В Tesla пока не комментировали эту информацию.

Как пишет издание Тheverge.com, перенос выпуска Cybertruck может быть связан с "изменениями характеристик и функций", чтобы сделать автомобиль более привлекательным.

Среди других причин называют внешние проблемы, такие как продолжающаяся пандемия коронавируса и глобальная нехватка чипов.

Во время презентации Cybertruck в 2019 году компания заявила, что электрический пикап выйдет на рынок до конца 2021 года. После этого на сайте Tesla появилась информация о том, что производство Cybertruck перенесено на 2022 год.

В марте 2021 года стало известно, что Tesla получила более миллиона предзаказов на Cybertruck.

Генеральный директор Tesla Илон Маск пообещал поделиться планами по выпуску Cybertruck уже 26 января.

Напомним, Tesla продала 70 847 автомобилей китайского производства в декабре, что стало самым высоким месячным показателем с момента начала производства в Шанхае в 2019 году.