В Германии хакер взломал защиту 25 автомобилей Tesla

В Германии 19-летний хакер удаленно открыл двери и окна более чем 25 автомобилей Tesla в 13 странах. Он также смог включать радиоприемники авто, управлять фарами и даже запустил их двигатели, сообщает New York Post.

Хакера зовут Дэвид Коломбо. По данным издания, он специалист по информационным технологиям. Парень смог отключить противоугонные системы автомобилей и посмотреть, находится ли водитель внутри машины.

Коломбо объяснил, что при взломе использовал так называемые API-ключи и стороннее ПО. Он заверил, что смог сделать это не из-за уязвимости в программном обеспечении Tesla или части ее архитектуры.

Известно, что с ним связались официальные лица Tesla , которые расследуют этот вопрос.

Осенью 2020 года генеральный директор Tesla Илон Маск пообещал, что будет работать с регулирующими органами над обеспечением защиты личных данных водителей электромобилей от угроз хакеров.

"С быстрым развитием технологий автономного вождения безопасность данных транспортных средств вызывает больше беспокойства общественности, чем когда-либо прежде", — сказал тогда Маск.

Похоже, что еще не все риски удалось минимизировать. Ранее Tesla отозвала почти 500 тысяч автомобилей Model 3 и Model S из-за проблем с багажником, при этом некоторые Model 3 подвержены риску неисправности камеры заднего вида. Эти дефекты могут повышать риск аварий.

В ноябре 2021 года из-за крупного сбоя в работе сервиса компании Tesla во всем мире электромобили во время движения начали останавливаться, а некоторые функции перестали работать.

Также были проблемы, связанные с функцией "Умный вызов", которая дает автомобилям возможность находить своих владельцев на парковках.

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