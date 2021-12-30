Tesla отзывает полмиллиона автомобилей из-за проблем, повышающих риск аварий

Американская автомобильная компания, основанная миллиардером Илоном Маском, отзывает почти 500 тысяч автомобилей Model 3 и Model S из-за проблем с багажником, при этом некоторые Model 3 подвержены риску неисправности камеры заднего вида. Эти дефекты могут повышать риск аварий.

Как сообщает издание Reuters, автопроизводитель передал информацию о проблемах, связанных со всеми моделями Model 3 2017-2020 годов и некоторыми автомобилями Model S 2014-2021 годов, в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA) 21 декабря, согласно письмам, подтверждающим отзывы от агентства.

"Для седанов Model 3 жгут проводов камеры заднего вида может быть поврежден при открытии и закрытии крышки багажника, что препятствует отображению изображения с камеры заднего вида", — выяснили в NHTSA.

В Tesla добавили, что у автомобилей Model S проблемы с защелкой переднего капота, которые могут привести к открытию багажника "без предупреждения и затруднить обзор водителю, увеличивая риск аварии".

По данным NHTSA, Tesla не знает о каких-либо авариях, травмах или смертях, связанных с проблемами с ее автомобилями Model 3 и Model S.

Кроме того, NHTSA проводит расследование по другим вопросам, касающимся Tesla. В частности, NHTSA провело расследование в отношении 580 000 автомобилей Tesla в связи с решением автопроизводителя расширить возможности функции игры на экранах автомобилей, пока они находятся в движении.

Впоследствии Tesla согласилась запретить воспроизведение видеоигр на экранах транспортных средств во время движения автомобилей.

Напомним, в ноябре этого года из-за крупного сбоя в работе сервиса компании Tesla во всем мире электромобили во время движения начали останавливаться, а некоторые функции перестали работать.

Также были проблемы, связанные с функцией "Умный вызов", которая дает автомобилям возможность находить своих владельцев на парковках.

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