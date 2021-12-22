Сдержал слово: Илон Маск продал обещанные 10% своих акций Tesla

Миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что продал достаточно акций компании Tesla для выполнения своего обещания — реализовать 10% своего пакета.

Об этом сообщает Reuters.

"Я продал достаточно акций, чтобы дойти до 10%-ной цели с учетом реализации опционов, и здесь я старался быть очень точным", — отметил Маск.

Миллиардер, который перенес штаб-квартиру компании Tesla из Калифорнии в Техас в этом месяце после своего личного переезда в прошлом году, также обвинил Калифорнию в "чрезмерном налогообложении".

"Раньше Калифорния была страной возможностей, а теперь она... становится все более и более страной своего рода чрезмерного регулирования, чрезмерного судебного разбирательства, чрезмерного налогообложения", — сказал Илон Маск, добавив, что "в Калифорнии становится все труднее добиваться результатов".

Акции Tesla потеряли около четверти своей стоимости после того, как 6 ноября Маск провел голосование в своем Twitter. Он решил посоветоваться с подписчиками, стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla. Большинство пользователей поддержали идею.

После этого миллиардер начал активно продавать ценные бумаги. 21 декабря Маск продал еще 583 611 акций, в результате чего общее количество проданных им акций составило 13,5 миллиона — около 80% от того, что он планировал продать.

Из 13,5 миллиона проданных акций 8,06 миллиона были проданы для уплаты налогов, связанных с исполнением его опционов.

Отметим, Илон Маск заявил, что в 2021 году он заплатит более 11 миллиардов долларов налогов, и эта сумма может стать рекордным платежом в Налоговую службу США.

Для Маска акции его компаний остаются чуть ли не единственным активом. Накануне он стал бездомным. Дело в том, что в декабре Маск продал свой последний особняк за $30 млн. Теперь у самого богатого человека в мире официально нет никакой недвижимой собственности.