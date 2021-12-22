Компания SpaceX Илона Маска перенесла запуск украинского спутника "Сич-2-30"

Компания SpaceX Илона Маска сообщила о переносе запуска миссии Transporter 3 с украинским спутником "Сич-2-30" с 10 на 13 января 2022 года.

Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

"Госпредприятие "Конструкторское бюро "Южное" и нидерландская компания IsiLaunch подписали Протокол завершения интеграции спутника "Сич-2-30" с ракетой-носителем Falcon 9 от Space X", — отметил Тафтай.

Он подчеркнул, что это означает, что спутник полностью готов к запуску.

"Вместе с тем компания Space X сообщила о переносе запуска миссии Transporter 3 с украинским спутником "Сич-2-30" с 10 на 13 января 2022 года", — сообщил Тафтай.

Напомним, 6 декабря Украина завершила все таможенные формальности и отправила в США свой спутник "Сич-2-30", который планируют запустить в космос в январе 2022 года.

Ранее глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что спутник "Сич-2-30" успешно прошел все запланированные испытания и готов к отправке на пусковую базу на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Пуск аппарата запланирован на 10 января 2022 года.

Отметим, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что запуск украинского спутника "Сич-2-30" перенесли на январь 2022 года. Запуск космического аппарата планировалось осуществить в декабре 2021 года.

Напомним, КБ "Южное" договорилось о выводе на орбиту спутника "Сич-2-30" с космодрома SpaceX.

За доставку спутника в космос компанией Илона Маска Украина уже внесла авансовый платеж.

Вывод в космос спутника "Сич-2-30" является первым шагом реализации Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы, которая предусматривает создание отечественной космической группировки по меньшей мере из семи спутников.