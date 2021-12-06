Украинский спутник "Сич-2-30" отправили в США для запуска в космос компанией Илона Маска

Украина завершила все таможенные формальности и отправила в США свой спутник "Сич-2-30", который планируют запустить в космос в январе 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба Днепровской таможни.

"Завершены таможенные формальности, и отправлен в США украинский спутник "Сич-2-30", без отклонений от графика", - говорится в сообщении таможни.

Спутник «Сич-2-30» изготовлен КБ «Южное» (город Днепр) для гражданских нужд Украины.

Ранее глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что спутник "Сич-2-30" успешно прошел все запланированные испытания и готов к отправке на пусковую базу на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Пуск аппарата запланирован на 10 января 2022 года.

Украинский спутник будет доставлен на орбиту ракетоносителем Falcon-9 компании Space X Илона Маска.

Отметим, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что запуск украинского спутника "Сич-2-30" перенесли на январь 2022 года. Запуск космического аппарата планировалось осуществить в декабре 2021 года.

Напомним, КБ "Южное" договорилось о выводе на орбиту спутника "Сич-2-30" с космодрома SpaceX.

За доставку спутника в космос компанией Илона Маска Украина уже внесла авансовый платеж.

Вывод в космос спутника "Сич-2-30" является первым шагом реализации Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы, которая предусматривает создание отечественной космической группировки по меньшей мере из семи спутников.

Отметим, что общая стоимость запуска спутника "Сич-2-30" компанией SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в 2 млн долларов.