Компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту турецкий спутник связи (ВИДЕО)

Американская компания SpaceX Илона Маска осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5A.

Об этом сообщила компания SpaceX.

Запуск с космодрома на мысе Канаверал был осуществлен в 22:58 по времени восточного побережья США (5:58 19 декабря по киевскому времени).

Watch Falcon 9 launch Turksat 5B to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/RVrEKMm7to — SpaceX (@SpaceX) December 19, 2021

Турецкий спутник связи пятого поколения массой около 4,5 тонн будет выведен на геостационарную орбиту высотой около 35,7 тыс. км.

Ожидается, что он будет эксплуатироваться не менее 15 лет.

Turksat-5B является пятым и мощным телекоммуникационным спутником в турецкой орбитальной группировке. Как и Turksat-5A, запущенный в январе этого года, новый спутник связи принадлежит к аппаратам пятого поколения. Он обеспечит передачу данных со скоростью более 55 Гбит/с. Это позволит увеличить пропускную способность всей группировки турецких спутников в 15 раз.

Аппарат создала компания Airbus Defence and Space. Он будет использоваться оператором спутниковой связи Turksat. Спутник охватит вещанием Турцию, Ближний Восток, Персидский залив, Красное море, Средиземное море, Северную и Восточную Африку.

Отметим, это уже второй запуск SpaceX за последние сутки. Ранее в субботу с площадки на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 04:42 по местному времени (14:42 по времени Киева) состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группой микроспутников Starlink.

Как сообщалось, спутниковый интернет Starlink от SpaceX Илона Маска может появиться в Украине в следующем 2022 году. Уже сейчас технология доступна к предзаказу.