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SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink (ВИДЕО)
Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска успешно вывела на орбиту партию из 52 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Об этом сообщила компания SpaceX.
Ракета стартовала с комплекса Космических сил США на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) в 14:40 по Киеву.
Орбитальная группировка SpaceX теперь состоит из 1942 космических аппаратов весом 290 кг каждый.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
Это уже 34-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 18-й в текущем году. Предыдущая партия спутников Starlink была запущена 3 декабря.
Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в 11-й раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане в 645 км от стартовой площадки на базе Ванденберг.
В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.
Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.
Как сообщалось, спутниковый интернет Starlink от SpaceX Илона Маска может появиться в Украине в следующем 2022 году. Уже сейчас технология доступна к предзаказу.