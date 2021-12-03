SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников Starlink (ВИДЕО)

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту еще 48 мини-спутников в рамках развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Об этом сообщила SpaceX.

"Подтверждено развертывание 48 спутников Starlink", — говорится в сообщении компании в Twitter.

Запуск был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида в ночь на пятницу по киевскому времени.

Также ракета Falcon 9 вывела на орбиту два новых спутника геопространственной разведки американской компании BlackSky. Они будут выполнять задачи для Пентагона и разведслужб США.

"Подтверждено развертывание спутников BlackSky", — указали в компании.

Сеть Starlink, которую развертывают с мая 2019 года, предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет размещения на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг).

Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Как сообщалось, спутниковый интернет Starlink от SpaceX Илона Маска может появиться в Украине в следующем 2022 году. Уже сейчас технология доступна к предзаказу.