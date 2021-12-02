Tesla официально перенесла штаб-квартиру из Калифорнии в Техас

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. официально перенес штаб-квартиру из Калифорнии в Остин (штат Техас), где компания завершает строительство автозавода.

Об этом сообщает Голос Америки.

Компания Tesla сообщила о том, что ее штаб-квартира официально перенесена из Калифорнии в Техас. Главный офис компании теперь находится в пригороде Остина, в одном комплексе со строящимся там же крупным автозаводом.

В среду компания уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), что ее штаб-квартира теперь находится в Остине.

В конце 2020 года в компании по всему миру работали около 71 тысячи человек. В 2020 году пресс-служба Tesla сообщала о том, что в штаб-квартире в Пало-Альто работают около 10 тысяч человек. Еще 10 тысяч человек работают на автозаводе в калифорнийском Фремонте.

Пока что неизвестно, останутся ли какие-либо сотрудники в калифорнийском офисе компании.

Дэниэл Айвс, аналитик компании Wedbush, в октябре говорил, что, возможно, некоторые из нынешних сотрудников Tesla не захотят покидать Северную Калифорнию, однако многие предпочтут переезд из-за более низкой стоимости жизни в Остине.

По его предположениям, Tesla предоставит людям возможность остаться в Калифорнии, а в Техас в итоге могут переехать от 40% до 50% сотрудников калифорнийского офиса.

Техас выглядит более привлекательным в связи с гораздо более низким налогообложением, а наем сотрудников в этом штате обойдется компании «намного дешевле и проще», сказал Айвс.

Генеральный директор Tesla Илон Маск на ежегодном собрании компании в октябре предупреждал, что переезд состоится в скором времени.

Илон Маск впервые заговорил о переносе штаб-квартиры Tesla в Техас в начале 2020 года, когда у него произошел конфликт с властями калифорнийского округа Аламеда по поводу повторного открытия завода во Фремонте во время первой вспышки Covid-19.

Сам Маск уже переехал из Калифорнии в Техас, власти которого не взимают с жителей штата подоходный налог.

Напомним, Илон Маск продолжает продавать акции Tesla и уже выручил почти $10 млрд.

Ранее Илон Маск запустил в Twitter опрос о том, стоит ли ему продавать 10% акций Tesla. "В последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla. Вы поддерживаете это?" — отметил он.

Илон Маск объяснил, что ему не поступает зарплата наличными или бонусы, а все его состояние существует в виде акций. Поэтому единственным способом лично платить налоги — это продавать акции.

Ранее сообщалось, что Илон Маск готов пожертвовать $6 млрд с продажи акций Tesla, если это поможет победить голод в мире. Бизнесмен может себе это позволить, ведь он был признан самым богатым человеком в истории по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в $271 млрд.