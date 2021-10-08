Штаб-квартиру Tesla ради экономии перенесут из Калифорнии в Техас

Американский производитель электромобилей Tesla Inc переносит штаб-квартиру из Калифорнии в Остин (штат Техас), где компания в прошлом году начала строительство предприятия. Об этом пишет CNBC.

Гендиректор компании Илон Маск объявил об этом в четверг в ходе ежегодного собрания акционеров Tesla, которое прошло в Остине.

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Маск заявил, что Tesla планирует расширять операции в Калифорнии, однако ее возможности в этом плане там ограничены. "Посмотрите на наш завод во Фримонте, он переполнен", — сказал Маск.

В декабре прошлого года Маск сообщил, что перебрался в Техас, где находятся основные операции другой его компании — Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX). Тогда он говорил в интервью The Wall Street Journal, что Калифорния "слишком расслабилась" в своем статусе экономического лидера и стала менее привлекательной для него.

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Техас в последние годы привлекает все больше технологических компаний и стартапов, предлагая им более низкие налоги, менее жесткое, чем в Калифорнии, регулирование, а также более доступное жилье.

Маск заявил, что нехватка компонентов ограничила возможности компании в плане выпуска новых, давно обещанных рынку моделей автомобилей. "Этот год был просто постоянной борьбой за поставки автокомпонентов", — сказал он.

Tesla, вероятно, начнет производство пикапа Cybertruck в конце следующего года и выйдет на более высокие объемы выпуска в 2023 году, отметил Маск. В январе этого года он ожидал, что компания сможет начать поставки Cybertruck клиентам уже в конце 2021 года.

Напомним, американская корпорация Tesla сообщила о том, что за III квартал 2021 года она продала свыше 241 тысячи электромобилей по всему миру, несмотря на глобальную нехватку микрочипов.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск снова возглавил список самых богатых людей в мире по версии журнала Forbes. Как отмечает издание, он стал третьим человеком, который когда-либо заработал 200 млрд долларов.