Транспорт 1 час назад

Продажи электромобилей Tesla выросли на 72% в третьем квартале 2021 года

Несмотря на мировой дефицит микрочипов

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Американская корпорация Tesla сообщила о том, что за III квартал 2021 года она продала свыше 241 тысячи электромобилей по всему миру, несмотря на глобальную нехватку микрочипов.

Об этом пишет Associated Press.

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Указано, что продажи электрокаров выросли на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда Tesla поставила 140 тысяч электрокаров.

При этом аналитики ожидали, что Tesla продаст 227 тысяч электромобилей за III квартал. Такие данные привела исследовательская компания FactSet.

Всего же в 2021 году компания Илона Маска поставила около 627 тысяч электрокаров, что уже превысило прошлогодний показатель в 499 тысяч 550 штук.

Тем временем аналитики компании Wedbush ожидают, что за 2021 год Tesla продаст около 900 тысяч электромобилей по всему миру.

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Ранее глава Tesla Маск попросил сотрудников "пройти супер хардкор", чтобы обеспечить своевременную доставку авто в третьем квартале.

Как сообщалось, в 2023 году компания Tesla выпустит бюджетный электрический хэтчбек, стоимость которого не превысит $25 тысяч.

Напомним, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск снова возглавил список самых богатых людей в мире по версии журнала Forbes. Как отмечает издание, он стал третьим человеком, который когда-либо заработал $200 млрд.

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