В США начали расследование из-за автопилота Tesla, Маск потерял почти $7 млрд за день

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала официальное расследование относительно системы автопилота компании Tesla Илона Маска.

Об этом сообщает BBC.

В американском ведомстве заявили, что пошли на такой шаг после 11 аварий с 2018 года, в которых у автомобилей Tesla был включен автопилот или режим Traffic Aware Cruise Control, который адаптирует скорость электрокара к скорости других участников движения.

При этом большинство из тех ДТП произошли ночью. В результате аварий не менее 17 человек получили ранения и 1 человек погиб.

Предполагается, что само расследование коснется около 765 тысяч электрокаров, включая модели Model Y, Model X, Model S и Model 3, выпущенных после 2014 года.

"На сегодняшний день ни один доступный коммерческий автомобиль не может управлять собой самостоятельно. Каждый доступный автомобиль требует, чтобы водитель всегда контролировал его движение", — заявил представитель NHTSA.

Ранее американская компания-производитель электромобилей Tesla заявила, что имеет возможность восстановить примерно 92% материалов аккумуляторных батарей благодаря постоянным совершенствованиям процесса переработки.

Тем временем состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за один день сократилось на $6,9 млрд — до $179,9 млрд.

Как отмечает издание CNBC, акции компании Tesla упали 16 августа на 4,3%. Это произошло после того, как NHTSA начал официальное расследование системы автопилота Tesla.

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Таким образом, Илон Маск сейчас занимает третье место в списке богачей.

Напомним, Илон Маск недолго был самым богатым человеком в мире в январе 2021 года, когда его состояние достигло $189,7 млрд. Это был крупнейший рост на $165 млрд с марта 2020 года, когда его состояние составляло всего $24,6 млрд.

Также сообщалось, что автомобильная компания Илона Маска Tesla во втором квартале 2021 года, за трехмесячный период с апреля по июнь, выпустила и доставила покупателям рекордное количество электромобилей. В частности, автопродажи Tesla выросли на 222%.