Автопродажи Tesla выросли на 222% во втором квартале 2021 года

Автомобильная компания Илона Маска Tesla во втором квартале 2021 года — за трехмесячный период с апреля по июнь — выпустила и доставила покупателям рекордное количество электромобилей.

Об этом сообщается на сайте американской компании.

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В частности, автопроизводитель выпустил суммарно 206 тысяч 421 автомобиль и доставил покупателям 201 тысячу 250 машин, что для него является новым абсолютным рекордом.

При этом указано, что продажи автомобилей Tesla выросли на 222% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 9% — по сравнению с предыдущим кварталом.

Всего за первую половину 2021 года Tesla продала 386 тысяч 50 автомобилей (в первом квартале Tesla отгрузила клиентам почти 185 тысяч электрокаров).

Напомним, американский производитель электромобилей Tesla в первом квартале 2021 года увеличил свои доходы на 74%, до $10,4 млрд.

Ранее американский миллиардер и изобретатель Илон Маск проехался на электромобиле Cybertruck, выполненном в стиле киберпанк, по территории строящегося завода Tesla в Техасе.

Также стало известно, что корпорация Panasonic в прошлом финансовом году (с марта 2020 года по март 2021 года) продала все принадлежавшие ей акции Tesla.