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В мире 20 минут назад

Panasonic избавилась от всех акций Tesla

Panasonic планирует потратить вырученные деньги на новые инвестиции

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Корпорация Panasonic в прошлом финансовом году (с марта 2020 по март 2021 года) продала все принадлежавшие ей акции Tesla, сообщает Nikkei Asia.

По информации издания, в совокупности компания выручила от продажи ценных бумаг $3,6 млрд.

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В Nikkei Asia отмечают, что Panasonic планирует потратить вырученные деньги на новые инвестиции. В частности, она намерена приобрести компанию-разработчика программного обеспечения Blue Yonder (США) за $7,1 млрд.

Panasonic купила 1,4 млн акций Tesla по цене 21,15 доллара за штуку в 2010 году примерно за $30 млн. Эта доля стоила $730 млн на конец марта 2020 года. С тех пор акции выросли почти в семь раз и закрылись на 3,5% до 679,82 доллара за штуку, передает Reuters.

По мнению аналитика консалтинговой компании Ace Research Institute Хидеки Ясуды, время продажи акций было выбрано благодаря сильному росту акций Tesla на фоне взлета цен на криптоактивы.

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"Влияние криптоактивов, возможно, привело к тому, что цена акций Tesla превысила их внутреннюю стоимость, что сделало это подходящим временем для продажи", — заявил Ясуда.

Тем не менее в Panasonic заверили, что продолжат сотрудничать с Tesla. Японская корпорация — давний поставщик автомобильных батарей для Tesla. Кроме того, обе компании вложили миллиарды долларов в завод по производству батарей в Неваде.

Однако сотрудничество не было гладким — основатель и глава Tesla Илон Маск часто оказывал давление на Panasonic, чтобы компания увеличила производство батарей, пишет Bloomberg.

25 июня по итогам торгов на Токийской фондовой бирже акции Panasonic подорожали на 4,93% — до ¥1309.

Напомним, американский производитель электромобилей Tesla в первом квартале 2021 года увеличил свои доходы на 74%, до $10,4 млрд.

 

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