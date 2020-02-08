Tesla отключила автопилот у подержанного электрокара

Американская компания Tesla дистанционно отключила функцию продвинутой системы помощи водителю в одной из Model S после того, как ее купил новый владелец.

Оказывается, за эту функцию нужно платить отдельно каждому новому владельцу, сообщает издание Jalopnik.

Как отмечается, американец по имени Алек приобрел модель Tesla Model S 2017 года 20 декабря прошлого года у стороннего дилера, который приобрел автомобиль напрямую у Tesla через аукцион 15 ноября 2019 года. Когда дилер купил автомобиль на аукционе, это была машина с расширенным автопилотом и способностью к самостоятельному вождению.

Однако 18 ноября Tesla, похоже, провела "ревизию" машины дистанционно. Результатом этого аудита стало то, что когда программное обеспечение автомобиля было обновлено до последней версии в декабре, с автомобиля были убраны расширенный автопилот и полностью автономное управление (FSD).

"Tesla недавно обнаружила случаи неправильной настройки версии автопилота, за который клиенты не платили. С тех пор был проведен аудит для исправления этих случаев. Ваш автомобиль является одним из транспортных средств, который был неправильно настроен для автопилота. Мы оглянулись назад на историю ваших покупок, и, к сожалению, Full-Self Driving не был оплачен", — сообщили в Tesla.

Известно, что общая стоимость функций Enhanced Autopilot и Full Self Driving Mode, которые должны были оставаться активными в Model S, составляет около $8000. Герой новости заплатил за машину, предполагая, что эти функции включены в цену автомобиля.

В качестве эксперимента Алек обратился к консультанту по продажам подержанных автомобилей Tesla, чтобы попытаться выяснить, может ли он попросить удалить автопилот и FSD из подержанного автомобиля. Консультант по продажам сказал ему, что "…если он уже добавлен, и это подержанная машина, они просто не будут ее удалять". Это идет вразрез с опытом Алека, когда Tesla сняла FSD с подержанной машины.

Как отмечают СМИ, эта ситуация ставит новые вопросы, касающиеся беспроводных обновлений программного обеспечения и зависимости людей от них.

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