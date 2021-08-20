Tesla разрабатывает человекоподобного робота

Компания Tesla разрабатывает робота-гуманоида Tesla Bot, прототип которого может появиться уже в 2022 году. Об этом объявил глава компании Илон Маск в ходе выступления на Дне искусственного интеллекта Tesla.

По его словам, Tesla Bot будет дружелюбным и предназначенным для выполнения рутинных и, возможно, сопряженных с определенным риском задач. Робот будет управляться системой искусственного интеллекта, сопоставимой по сложности с автопилотом электромобилей Tesla.

В качестве примера команды, которую будет понимать бот, Маск привел команду "пожалуйста, возьми этот болт и прикрепи его к машине этим гаечным ключом". Кроме того, робот сможет пойти в магазин и купить продукты для хозяина или выполнять различные работы по дому.

Рост Tesla Bot составит чуть менее 173 см, вес — около 56,7 кг. Он сможет переносить до 20 кг, при этом на вытянутой руке сможет держать предметы лишь до 4,5 кг.

Двигаться робот будет за счет 40 электромеханических приводов, в том числе 12 в плечах, 12 в руках, 12 в ногах, двух в торсе и двух в шее. Скорость его передвижения составит до 8 км/ч, благодаря чему "от него можно будет убежать".

Корпус нового детища Tesla будет изготовлен из легких материалов, а вместо лица у него будет экран с полезной информацией. "Зрение" Tesla Bot будут обеспечивать камеры для самоуправляющихся автомобилей Tesla, расположенные в голове, при этом сам компьютер будет находиться в верхней части туловища.

Стоит отметить, что в США на днях как раз начали расследование безопасности системы автопилотирования Tesla, из-за чего оценочное состояние самого Маска сократилось на 7 млрд за один день.