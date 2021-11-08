  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 1 час назад

Так решили подписчики: Илону Маску придется продать 10% акций Tesla

57,9% участников опроса, который Илон Маск запустил в своем Twitter, проголосовали за то, чтобы миллиардер продал часть акций компании Tesla

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск

Большинство участников опроса, который запустил в Twitter миллиардер, изобретатель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, проголосовали за продажу 10% акций компании-производителя электрокаров.

Результаты опроса опубликованы в аккаунте миллиардера.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Всего в опросе поучаствовали 3,5 миллиона человек. 57,9% голосовавших поддержали продажу, 42,1% выступили против этого. 

Напомним, Илон Маск запустил опрос накануне.

Читайте также:
Стоимость компании Tesla превысила триллион долларов. Илон Маск стал богаче на $25 млрд

"В последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla. Вы поддерживаете это?" — спросил бизнесмен пользователей Twitter.

Он пообещал, что будет придерживаться итогов голосования при любых результатах.

Ранее сообщалось, что Илон Маск  готов пожертвовать $6 млрд с продажи акций Tesla, если это поможет победить голод в мире.

Напомним, Илон Маск был признан самым богатым человеком в истории по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в $271 млрд.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Илон Маск решил открыть собственный университет в Техасе
Илон Маск решил открыть собственный университет в Техасе
Илон Маск готов продать акции Tesla ради борьбы с голодом в мире
Илон Маск готов продать акции Tesla ради борьбы с голодом в мире
Маск решил посоветоваться со своими подписчиками относительно продажи акций Tesla
Маск решил посоветоваться со своими подписчиками относительно продажи акций Tesla
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Украинская команда NaVi выиграла крупнейший турнир по CS:GO: призовые — $1 млн

  3. В Украине появился грузинский конкурент Kasta и Rozetka

  4. Мировые цены на сахар взлетели до 4-летнего максимума — Bloomberg

  5. Украинские туристы застряли в Турции из-за смерти соотечественника

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...