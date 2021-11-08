Так решили подписчики: Илону Маску придется продать 10% акций Tesla

Большинство участников опроса, который запустил в Twitter миллиардер, изобретатель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, проголосовали за продажу 10% акций компании-производителя электрокаров.

Результаты опроса опубликованы в аккаунте миллиардера.

Всего в опросе поучаствовали 3,5 миллиона человек. 57,9% голосовавших поддержали продажу, 42,1% выступили против этого.

Напомним, Илон Маск запустил опрос накануне.

"В последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla. Вы поддерживаете это?" — спросил бизнесмен пользователей Twitter.

Он пообещал, что будет придерживаться итогов голосования при любых результатах.

Ранее сообщалось, что Илон Маск готов пожертвовать $6 млрд с продажи акций Tesla, если это поможет победить голод в мире.

Напомним, Илон Маск был признан самым богатым человеком в истории по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в $271 млрд.