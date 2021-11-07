Маск решил посоветоваться со своими подписчиками относительно продажи акций Tesla

Американский миллиардер, изобретатель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск решил сделать опрос среди своих подписчиков в Twitter, на счет того, стоит ли ему продать 10% акций Tesla.

"В последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla. Вы поддерживаете это?", — написал Маск.

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При этом, он подчеркнул, что единственным способом уплаты налогов для него является продажа акций, так как он не получает зарплату или бонусы.

Илон Маск добавил, что будет придерживаться итогов голосования при любом его исходе.

По состоянию на 16:50 7 ноября, в голосовании приняли участие более 3 млн пользователей Twitter.

"За" проголосовали 57,2% человек, отрицательно ответили на этот вопрос 42,8% пользователей.

Ранее сообщалось, что Илон Маск готов пожертвовать $6 млрд с продажи акций Tesla, если это поможет победить голод в мире.

Напомним, Илон Маск был признан самым богатым человеком в истории по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в $271 млрд.