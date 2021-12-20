Илон Маск собирается заплатить самый большой налог в истории США

Миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что в 2021 году он заплатит более 11 миллиардов долларов налогов, и эта сумма может стать рекордным платежом в Налоговую службу США. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Согласно расчетам издания, самый богатый человек в мире Илон Маск может столкнуться с налоговым счетом на сумму более 11 миллиардов долларов в 2021 году. Это произойдет, если он воспользуется всеми своими опционами, срок действия которых истекает в 2022 году.

Маск подтвердил в Twitter, что он действительно собирается заплатить более 11 миллиардов долларов налогов.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021

Такая сумма налога вышла из-за того, что Маск исполнил почти 15 миллионов опционов и продал миллионы акций для покрытия налогов, связанных с этими сделками. Это произошло после опроса в Twitter в ноябре. Миллиардер спросил у своих подписчиков, стоит ли ему продать 10% своей доли в компании Tesla, акции которой выросли более чем на 2300% за последние пять лет.

В июне этого года организация ProPublica опубликовала отчет, в котором сказано, что Маск платил небольшой подоходный налог по сравнению со своим огромным капиталом.

В свою очередь миллиардер заявил, что он не получает зарплату ни от SpaceX, ни от Tesla, а платит эффективную налоговую ставку в размере 53% по опционам на акции, которые он использует.

Перед голосованием в Twitter Маск объяснял, что единственным способом уплаты налогов для него является продажа акций, так как он не получает зарплату или бонусы. После того, как подписчики поддержали идею миллиардера продать часть своих акций, он начал активно продавать ценные бумаги.

Позже Маск стал "Человеком года" по версии журнала Time. Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен указала на это награждение, чтобы призвать миллиардера к уплате налогов. В ответ на претензию Уоррен Маск заявил, что он "заплатит больше налогов, чем любой американец в истории в этом году".

Для Маска акции его компаний остаются чуть ли не единственным активом. Накануне он стал бездомным. Дело в том, что в декабре Маск продал свой последний особняк за $30 млн. Теперь у самого богатого человека в мире официально нет никакой недвижимой собственности.