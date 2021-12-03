Илон Маск уже продал акций Tesla на $10 млрд

Продажи акций Tesla Илона Маска превысили отметку в $10 млрд. Миллиардер продает ценные бумаги четыре недели подряд, с начала ноября. В последний раз он продал акций сразу на $1 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

В четверг, 2 декабря, в ходе последних транзакций самый богатый человек в мире избавился от более чем 934 000 акций на сумму около $1,01 млрд.

Последние продажи увеличили общее количество проданных акций до 10,1 миллиона на сумму около $10,9 млрд.

В начале ноября Маск провел голосование в своем Twitter. Он решил посоветоваться с подписчиками, стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla. Большинство пользователей поддержали идею.

После этого миллиардер начал активно продавать ценные бумаги. Хотя до этого бизнесмен сообщал, что составит торговый план по продаже акций.

Чтобы выполнить волю своих подписчиков в Twitter, Маску нужно еще продать примерно 17 миллионами акций, или примерно 1,7% выпущенных акций компании.

Согласно расчетам Bloomberg News, если Маск продолжит продажу 10% своего пакета акций Tesla, он сэкономит более $2 млрд на своих налоговых счетах в результате переезда штаб-квартиры Tesla в Техас из Калифорнии. В последнем штате самые высокие в стране налоги на доходы для богатых.

В то же время миллиардер столкнулся с трудностями в работе своей второй компании — SpaceX. Маск предупредил, что из-за отсутствия прогресса в разработке двигателей Raptor его компании SpaceX грозит банкротство.