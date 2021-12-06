Илон Маск стал бездомным: последний особняк миллиардера в Калифорнии продан за $30 млн

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск продал свой последний особняк за $ 30 млн. Теперь у самого богатого человека в мире официально нет никакой недвижимой собственности.

Об этом пишет портал Mansion Global.

Как сообщается, последним домом основателя Tesla был роскошный особняк 1912 года площадью почти в 1,5 тысяч м2 в калифорнийском Хиллсборо в Силиконовой долине.

Кто купил такую дорогую недвижимость, информации нет.

Общая площадь земли с домом составляет 19 га, на которых располагаются парк, прогулочные тропы и свое водохранилище.

Поместье построил французский граф Кристиан де Гинье. Семья де Гинье владела поместьем более ста лет, пока в 2013 году не выставила его на продажу за $ 100 млн. За такую сумму покупателей не нашлось, из-за чего пришлось снизить запрашиваемую стоимость до $ 29,85 млн к 2016 году. Илон Маск купил особняк с землей в 2017 году за $ 23,4 млн.

Ранее Илон Маск пообещал избавиться от всей недвижимости. После этого он продал четыре дома в Лос-Анджелесе за $ 60 млн.

Сейчас миллиардер живет в доме в Бока-Чике неподалеку от базы SpaceX, который арендует за $ 50 тысяч у своей же компании. В скором времени, по словам Илона Маска, он отправится жить на Марс.

Отметим, Tesla официально перенесла штаб-квартиру из Калифорнии в Техас.

Напомним, Илон Маск продолжает продавать акции Tesla и уже выручил почти $10 млрд.

Ранее Илон Маск запустил в Twitter опрос о том, стоит ли ему продавать 10% акций Tesla. "В последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla. Вы поддерживаете это?" — отметил он.

Илон Маск объяснил, что ему не поступает зарплата наличными или бонусы, а все его состояние существует в виде акций. Поэтому единственным способом лично платить налоги — это продавать акции.

Ранее сообщалось, что Илон Маск готов пожертвовать $6 млрд с продажи акций Tesla, если это поможет победить голод в мире. Бизнесмен может себе это позволить, ведь он был признан самым богатым человеком в истории по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в $271 млрд.