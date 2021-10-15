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Илон Маск продает свой последний дом с большой скидкой

Начальная цена виллы Маска, которая расположена в районе залива Сан-Франциско, составила $37,5 млн. Сейчас на сайте недвижимости особняк стоит уже на $5,5 млн дешевле

Илон Маск продает свой последний дом. Фото: Zillow Илон Маск продает свой последний дом. Фото: Zillow
Илон Маск продает свой последний дом. Фото: Zillow

Глава Tesla и SpaceX миллиардер Маск продает свой последний особняк в Калифорнии за $31,99 млн — это на 15% дешевле первоначальной стоимости.

Об этом пишет Bloomberg.

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Начальная цена виллы Маска, которая расположена в районе залива Сан-Франциско, составила $37,5 млн. Сейчас на сайте недвижимости Zillow особняк стоит уже на $5,5 млн дешевле.

Этот дом миллиардер приобрел в 2017 году за $23,4 млн. Он оставался последним домом в собственности бизнесмена. О продаже виллы Илон Маск сообщил в июне этого года.

На Zillow пишут, что особняк 1916 года расположен на 47 акрах. На территории есть бассейн, пешеходные тропы, каньоны и водохранилище. В гараже есть место на 11 машин.

Большой особняк имеет внутреннее пространство 16 тыс квадратных футов, что составляет примерно одну треть размера футбольного поля. В доме 6 спален и 10 ванных комнат.

Цена дома была снижена через несколько дней после того, как Илон Маск анонсировал перенос штаб-квартиры Tesla из Калифорнии в Техас (Остин). Сам миллиардер переехал в штат в 2020 году. Там он живет в небольшом доме, который арендует у своей компании SpaceX.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск снова возглавил список самых богатых людей в мире по версии журнала Forbes. Как отмечает издание, он стал третьим человеком, который когда-либо заработал 200 млрд долларов.

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