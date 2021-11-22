Сбой сервера Tesla привел к остановке электрокаров по всему миру

Из-за крупного сбоя в работе сервиса компании Tesla во всем мире электромобили во время движения начали останавливаться, а некоторые функции перестали работать. Об этом сообщает Interestingengineering.

Функция полного самоуправления автопилота ошибочно принимала луну за желтый свет, поэтому машина замедлялась почти до полной остановки в неподходящее время. Владельцы авто Tesla сообщали, что не могут подключить свой телефон к автомобилю и не могут завести свои машины.

Также были проблемы, связанные с функцией "Умный вызов", которая дает автомобилям возможность находить своих владельцев на парковках.

Генеральный директор Tesla Илон Маск традиционно коммуницирует с миром через социальную сеть Twitter. Миллиардер ответил в соцсети на одну из жалоб владельцев электрокара, написав, что проверит неполадку в работе сервера.

Владелец электрокара рассказал через Twitter Маску, что люди, пытающиеся завести свой автомобиль или подключить его к своим телефонам, получают необъяснимую "внутреннюю ошибку сервера 500".

Это довольно общее сообщение, которое не указывает на конкретную проблему, которую можно исправить. Кроме того, согласно твитам, проблема носит глобальный характер, что еще больше усугубляет ситуацию.

Возникла некоторая путаница относительно того, почему ошибка сервера не позволяет запускать автомобили. Некоторые пользователи предположили, что приложение Tesla может опрашивать серверы компании, если владелец использует свой телефон в качестве ключа.

Ранее пользователи Twitter решили судьбу части акций Tesla. Маск решил сделать опрос среди своих подписчиков в Twitter насчет того, стоит ли ему продать 10% акций Tesla. Большинство участников опроса проголосовали за продажу акций компании-производителя электрокаров.

После этого Маск начал активно продавать свои акции. Сначала он продал акции на сумму около 5 миллиардов долларов — в общей сложности больше 4,5 млн акций, или 3% от вложений.

После Маск продолжил сокращать свою долю в компании, еще продав акции на сумму $930 млн.

Источник фото: Depositphotos