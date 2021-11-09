В Ровенской области депутат сельсовета задекларировал 124 биткоина и 500 акций Tesla

На Ровенщине неожиданно обнаружился долларовый мультимиллионер — 36-летний депутат Выровского сельского совета Владимир Пачесный. Об этом свидетельствует его декларация за 2019 год сообщает APnews.

В документе Пачесный указал, что имеет 500 акций корпорации Tesla (каждая по 6160 грн) и 124 биткоина — криптовалюта принадлежит ему с февраля 2013 года. Стоимость Bitcoin депутат оценил всего в 73 920 грн. Сейчас эта криптовалюта уже превысила 68 тысяч долларов за "монету". Получается, что у депутата более 8 млн долларов.

Судя по декларации, он имеет наличными 9,3 млн грн и 77 тыс. долларов, а также держит в банке 1,4 млн грн и 13,4 тысячи долларов. Жена депутата располагает наличными 2,2 млн грн и 40 тыс. долларов.

При этом Пачесный не задекларировал жилье и транспорт, но имеет элитные часы — Patek Philippe за 1,4 млн грн и IWC за 560 тыс. грн, а также антикварную коллекцию советских изделий, которую оценил в 100 тыс. грн.

Жена депутата владеет домом в 300 кв. м и двумя земельными участками. У нее есть дорогие шубы и два автомобиля Lexus.

Ранее сообщалось, что нардеп Анна Скороход не может получить доступ к своим криптокошелькам.