Финансы 40 минут назад

В Ровенской области депутат сельсовета задекларировал 124 биткоина и 500 акций Tesla

Мультимиллионер не указал собственного жилья

Биткоины. Фото: pixabay.com Биткоины. Фото: pixabay.com
Биткоины. Фото: pixabay.com

На Ровенщине неожиданно обнаружился долларовый мультимиллионер — 36-летний депутат Выровского сельского совета Владимир Пачесный. Об этом свидетельствует его декларация за 2019 год сообщает APnews.

В документе Пачесный указал, что имеет 500 акций корпорации Tesla (каждая по 6160 грн) и 124 биткоина — криптовалюта принадлежит ему с февраля 2013 года. Стоимость Bitcoin депутат оценил всего в 73 920 грн. Сейчас эта криптовалюта уже превысила 68 тысяч долларов за "монету". Получается, что у депутата более 8 млн долларов.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Судя по декларации, он имеет наличными 9,3 млн грн и 77 тыс. долларов, а также держит в банке 1,4 млн грн и 13,4 тысячи долларов. Жена депутата располагает наличными 2,2 млн грн и 40 тыс. долларов.

При этом Пачесный не задекларировал жилье и транспорт, но имеет элитные часы — Patek Philippe за 1,4 млн грн и IWC за 560 тыс. грн, а также антикварную коллекцию советских изделий, которую оценил в 100 тыс. грн.

Жена депутата владеет домом в 300 кв. м и двумя земельными участками. У нее есть дорогие шубы и два автомобиля Lexus.

Ранее сообщалось, что нардеп Анна Скороход не может получить доступ к своим криптокошелькам.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Concorde Capital открыла возможность инвестировать в загородный отель под Киевом
Concorde Capital открыла возможность инвестировать в загородный отель под Киевом
SOS CREDIT: кто мы и для чего
SOS CREDIT: кто мы и для чего
МПС LEO и IBOX BANK стали участниками US-Ukraine Business Council
МПС LEO и IBOX BANK стали участниками US-Ukraine Business Council
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. С 9 декабря непривитых украинцев отстранят от работы: кого коснется

  3. В Украине планируют расширить список профессий для обязательной вакцинации: кого добавят

  4. Экс-сотрудник ДТЭК начал конкурировать с бывшим работодателем на энергорынке

  5. Меморандум с МВФ предполагает отказ Украины от льготных тарифов на газ для населения

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...