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Валюта 1 час назад

Стоимость биткоина обновила исторический рекорд

Курс биткоина 9 ноября взлетел и установил новый исторический рекорд

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

9 ноября курс биткоина превысил отметку в 68 тысяч долларов, что является новым историческим максимумом.

Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

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В частности, стоимость криптовалюты биткоин во время торгов сегодня выросла на 4,75% по сравнению с вчерашним днем и достигла 68 289,50 доллара.

Прошлый рекорд биткоин установил 20 октября 2021 года. Тогда стоимость криптовалюты достигла $67 тысяч.

Как пишет Reuters, рост стоимости валюты связан с запуском в прошлом месяце фьючерсного биржевого фонда биткоинов в США.

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"Мы чувствуем, что рынок изменился", — сказал Мэтью Дибб, главный операционный директор сингапурской компании Stack Funds, управляющей криптоактивами, и указал на резкое повышение спроса со стороны крупных инвесторов и даже пенсионных фондов.

Напомним также, что ранее в октябре в легализовавшем биткоин Сальвадоре для добычи цифровой валюты начали использовать вулканическую энергию.

В сентябре же функция, позволяющая выплачивать авторам контента вознаграждение, в том числе и в биткоинах, появилась в социальной сети Twitter.

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