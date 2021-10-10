В Сальвадоре начали добывать биткоин с помощью вулканической энергии

В Сальвадоре для добычи цифровой валюты начали использовать вулканическую энергию.

Как передает hi-Tech.ua, первый BTC был получен 1 октября после установки оборудования на геотермальной электростанции.

В первом заходе на площадке Volcanode удалось добыть 0,00599179 BTC. С учетом курса по состоянию на то время ($47 830) это порядка $257-286.

Количество установок на платформе Volcanode не уточняется. Нет информации и о том, сколько энергии потребовались для майнинга.

В июле президент Сальвадора Найиб Букеле заявил о планах задействовать энергию вулканов для добычи цифровой валюты.

По его мнению, использование полностью возобновляемой энергии даст возможность скорректировать восприятие криптовалюты общественностью, ведь пока в майнинге видят только вред для экологии.

Напомним, 9 июня парламент Сальвадора проголосовал за признание криптовалюты биткоин официальным платежным средством.

Таким образом, эта центрально-американская страна стала первой в мире, где криптовалюта принимается в оборот наряду с традиционными деньгами.