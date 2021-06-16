IT и Телеком 1 час назад

Майнеры криптовалют скупают около четверти всех игровых видеокарт, — аналитики

Только за первый квартал 2021 года на закупку видеокарт майнеры потратили $500 млн

Фото: jonpeddie Фото: jonpeddie
Фото: jonpeddie

За первый квартал 2021 года майнеры криптовалют скупили примерно четверть всех видеокарт игровых моделей на сумму свыше $500 млн.

Об этом говорится в отчете аналитического агентства Jon Peddie Research, которое отслеживает поставки печатных плат с 1985 года.

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Консалтинговая компания заметила очередной всплеск спроса на GPU. В своих расчетах аналитики использовали так называемый коэффициент прикрепления, который показывает соотношение проданных видеокарт к другим комплектующим. С течением времени этот показатель постепенно падает, однако тенденция меняется во время криптовалютных бумов — так было в 2017-2018 годах и так происходит сейчас.

Только за первый квартал 2021 года майнеры приобрели около 25% видеокарт — больше 700 тысяч игровых моделей высокого и среднего уровня, стоимость которых превышает $500 млн.

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В Jon Peddie Research уверены, что на ситуацию сильно повлияла и пандемия Covid-19. Из-за нее многие фабрики остановились и прервали цепочки поставок. Компоненты видеокарт, такие как микросхемы памяти GDDR6, регуляторы напряжения и конденсаторы, только за 2021 год подорожали на 70%. Если же говорить о производителях, то, например, NVIDIA пытается изменить ситуацию запуском линейки CMP для майнинга и внедрением ограничителя майнинга в свою новую серию видеокарт.

Напомним, ранее котировки главной криптовалюты биткойн выросли до $38 тысяч, после новостей о ее легализации в качестве платежного средства в Сальвадоре.

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