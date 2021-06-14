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Валюта 50 минут назад

Новое заявление Маска заметно подняло курс биткойна

Tesla снова будет продавать машины за биткойны, если процесс майнинга станет более экологичным

Илон Маск. Фото: Getty Images Илон Маск. Фото: Getty Images
Илон Маск. Фото: Getty Images

Цена главной криптовалюты биткойн подскочила почти на 10% — до $39,37 тысячи после того, как основатель компании Tesla Илон Маск сообщил, что американский автопроизводитель снова начнет продавать машины за биткойны, если процесс майнинга станет более экологичным.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В частности, CEO Tesla опубликовал это сообщение в Twitter как ответ на публикацию Cointelegraph, в котором утверждается, что недавние твиты Илона Маска о биткойне должны были вызвать расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

При этом Маск отверг обвинение, отметив, что в будущем Tesla снова будет позволять транзакции с биткойнамы, но при условии, что криптовалюта будет произведена из примерно 50% "зеленой" энергии.

По состоянию на 9:00 по Киеву биткойн торговался на уровне $39,4 за "монету" (+12%).

Напомним, 23 марта 2021 года Tesla разрешила покупать электромобили за биткойны.

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Однако уже 12 мая в компании отказались от этой идеи, что обвалило стоимость биткойна. Позже Маск заявил, что Tesla сохранит свой портфель биткойнов, несмотря на резкое падение цены криптовалют.

Кроме того, 19 мая китайские регуляторы запретили финансовым учреждениям и платежным компаниям обслуживать транзакции с криптовалютой, что спровоцировало обвал рынка.

Как сообщалось, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) призвала американских бизнесменов не вкладывать деньги в биткойн-фьючерсы.

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