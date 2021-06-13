Власти США призывают инвесторов не рисковать с биткойн-фьючерсами

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) призвала американских бизнесменов не вкладывать деньги в биткойн-фьючерсы.

Как сообщает Сryptocurrency.tech, такое сообщение SEC опубликовала 10 июня В этом документе говорится, что даже если инвесторы решили вложить свой капитал в продукты, ориентированные на BTC (биткойн — Delo.ua), то они должны проанализировать все возможные риски.

"Трейдеры должны понимать, что биткойн, в том числе, и получение доступа к нему через рынок биткойн-фьючерсов, является крайне спекулятивной инвестицией", — заявили в SEC.

Стоит отметить, что подобные заявления регулятор публиковал и ранее. Скорее всего, именно поэтому комиссия на протяжении последних нескольких лет упорно отказывается одобрять запуск биржевых криптофондов биткойн-ETF.

Читайте также: Сальвадор признал биткойн официальными деньгами

В издании отмечают, что в руководстве SEC все еще сильны позиции противников криптовалютной индустрии.

По мнению регулятора, фонды напрямую не оказывают никакого влияние на стоимость базового актива. Цены фьючерсных контрактов зависят от месяца их исполнения. Они могут сильно отличаться от спотовой цены конкретного товара.

Напомним, в мае 2021 года стоимость биткойна начала стремительно падать и оказалась ниже отметки в $40 тысяч на фоне новостей о дальнейших ограничениях криптовалютных операций в Китае.

Ранее стоимость биткойна впервые почти за три месяца упала ниже $45 тысяч после того, как основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск не исключил вероятности того, что компания может продать или уже продала свои биткойн-активы.

Вскоре во Всемирной Сети появился сайт ElonOMeter, пользователи которого смогут отслеживать объем ущерба, нанесенного криптовалютному рынку твитами американского миллиардера Илона Маска.

Авторы проекта решили выяснить, как высказывания основателя Tesla и SpaceX влияют на цены различных криптовалют.