Сальвадор признал биткойн официальными деньгами

Сегодня, 9 июня, парламент Сальвадора проголосовал за признание криптовалюты биткойн официальным платежным средством, сообщает CoinDesk.

Таким образом, эта центрально-американская страна стала первой в мире, где криптовалюта принимается в оборот наряду с традиционными деньгами.

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За принятие законопроекта проголосовали 62 депутата, 19 — против, еще трое воздержались.

Президент страны Найиб Букела, который инициировал этот закон, планирует подписать его в ближайшее время, после чего он сразу вступит в силу.

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Криптовалюта станет платежным средством наравне с долларом США. В течение 90 дней в стране должны создать инфраструктуру под платежи в биткойн.

Ранее сообщалось, что Сальвадор планирует стать первой в мире страной, которая сделает биткойн законным платежным средством наряду с долларом США.

Напомним, перед этим американский инвестиционный банк Goldman Sachs признал биткойн инвестиционным активом.