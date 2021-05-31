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Банки 1 час назад

Объем торгов на криптобиржах установил исторический рекорд

Первое место в сегменте crypto-to-crypto занимает торговая платформа Binance, в сегменте fiat-to-crypto с показателем $198 млрд лидирует биткойн-биржа Coinbase

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В мае текущего года объем торгов на мировых криптовалютных биржах составил $2,27 трлн, что является историческим рекордом, передает The Block.

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Как отмечает издание, первое место в сегменте crypto-to-crypto занимает торговая платформа Binance, которая не предлагает торговлю долларами США. Объем торгов в мае на этой криптобирже составил $1,5 трлн.

В свою очередь биткойн-биржа Coinbase лидирует в сегменте fiat-to-crypto с показателем $198 млрд.

При этом май 2021 года может стать худшим для биткойна, который по итогам месяца подешевел на 37%.

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По данным CoinGecko, на момент написания материала, цена биткойна находилась на уровне $37 175.

26 мая на фоне обвала рынка криптовалют общая капитализация стейблкоинов превысила отметку $100 млрд.

Напомним, 17 мая стоимость биткойна упала более чем на 10%, опустившись ниже отметки $45 тысяч впервые за три месяца.

Падение началось после намека основателя производителя электромобилей Tesla Илона Маска, что компания могла продать свои биткойны.

19 мая цена первой криптовалюты опустилась ниже $40 тысяч за монету.

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