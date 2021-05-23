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Валюта 1 час назад

Goldman Sachs признал криптовалюту классом активов

Аналитики банка признали, что биткойн является влиятельным цифровым активом

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Инвестиционный банк Goldman Sachs в новом отчете признал криптовалюты классом активов спустя год после заявления об обратном. Скриншоты документа опубликовал в Twitter экономист Алекс Крюгер, передает ForkLog.

В банке собрали мнения связанных с криптовалютами компаний: Grayscale Investments, Galaxy Digital, Chainalysis, Global FX и других, а также критиков индустрии.

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Авторы отчета отметили уникальность многих цифровых активов. По их словам, биткоин обладает высокой капитализацией, XRP — система для расчетов в реальном времени, а Ethereum — платформа смарт-контрактов.

В Goldman Sachs также назвали BNB токеном для практического применения в приложениях, а Polkadot — блокчейн-платформой с возможностью взаимодействия различных цепей.

Аналитики банка привели график цены биткойна с 2013 года и заявили, что цифровое золото всегда восстанавливалось до новых максимумов, несмотря на глубокие снижения курса.

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Напомним, 17 мая стоимость биткойна упала более чем на 10%, опустившись ниже отметки $45 тысяч впервые за три месяца.

Падение началось после намека основателя производителя электромобилей Tesla Илона Маска, что компания могла продать свои биткойны.

19 мая цена первой криптовалюты опустилась ниже $40 тысяч за монету.

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