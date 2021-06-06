Сальвадор намерен сделать биткойн официальным платежным средством наряду с долларом

Сальвадор планирует стать первой в мире страной, которая сделает биткойн законным платежным средством наряду с долларом США.
Об этом сообщает телеканал CNBS.
В частности, в видеотрансляции конференции Bitcoin 2021 в Майами президент Наиб Букеле объявил о партнерстве Сальвадора с компанией Digital wallet Strike для создания современной финансовой инфраструктуры страны с использованием технологии биткойн.
По словам Букеле, он намерен внести соответствующий законопроект в конгресс уже на следующей неделе (7-13 июня).
В свою очередь основатель платежной платформы Lightning Network Strike Джек Маллерс заявил, что этот шаг поможет раскрыть мощь и потенциал биткойна для повседневного использования.
Также, по его мнению, это принесет пользу частным лицам, предприятиям и услугам государственного сектора.
Как известно, Сальвадор — унитарное государство в Центральной Америке, которое граничит с Гондурасом на востоке и севере, и с Гватемалой на западе, на юге омывается Тихим океаном.
Это самая маленькая по площади (21,4 тысячи квадратных километров) и самая плотнонаселенная (6,5 млн человек) страна в Центральной Америке, а также единственное государство в этом регионе, не имеющее выхода к Карибскому морю.
Ранее инвестбанк Goldman Sachs признал биткойн инвестиционным активом.