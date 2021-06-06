Политика вчера, 12:59

Сальвадор намерен сделать биткойн официальным платежным средством наряду с долларом

Если это произойдет, что он станет первым в мире таким государством

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Сальвадор планирует стать первой в мире страной, которая сделает биткойн законным платежным средством наряду с долларом США.

Об этом сообщает телеканал CNBS.

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В частности, в видеотрансляции конференции Bitcoin 2021 в Майами президент Наиб Букеле объявил о партнерстве Сальвадора с компанией Digital wallet Strike для создания современной финансовой инфраструктуры страны с использованием технологии биткойн.

По словам Букеле, он намерен внести соответствующий законопроект в конгресс уже на следующей неделе (7-13 июня).

В свою очередь основатель платежной платформы Lightning Network Strike Джек Маллерс заявил, что этот шаг поможет раскрыть мощь и потенциал биткойна для повседневного использования.

Также, по его мнению, это принесет пользу частным лицам, предприятиям и услугам государственного сектора.

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Как известно, Сальвадор — унитарное государство в Центральной Америке, которое граничит с Гондурасом на востоке и севере, и с Гватемалой на западе, на юге омывается Тихим океаном.

Это самая маленькая по площади (21,4 тысячи квадратных километров) и самая плотнонаселенная (6,5 млн человек) страна в Центральной Америке, а также единственное государство в этом регионе, не имеющее выхода к Карибскому морю.

Ранее инвестбанк Goldman Sachs признал биткойн инвестиционным активом.

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