Криптовалютчики будут отслеживать ущерб от твитов Илона Маска на специальном сайте

Во Всемирной Сети появился сайт ElonOMeter, пользователи которого смогут отслеживать объем ущерба, нанесенного криптовалютному рынку твитами американского миллиардера Илона Маска.

Авторы проекта решили выяснить, как высказывания основателя Tesla и SpaceX влияют на цены различных криптовалют.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, на сайте показаны все твиты Маска с января 2021 года, которые оказали влияние на криптовалютный рынок.

При этом обновление сайта происходит после каждого нового твита миллиардера. Последний был опубликован 4 июня, когда Маск запостил значок биткойна и разбитое сердце.

Кроме этого, сайт имеет так называемый счетчик, который показывает "уровень настроения" Маска от 0 до 100%.

В настоящее время счетчик показывает отметку в 35%.

Читайте также: Goldman Sachs признал биткойн инвестиционным активом

Как уверяют авторы проекта, это свидетельствует о жадности Маска и его желании опустить криптовалютный рынок.

Напомним, 17 мая стоимость биткойна упала более чем на 10%, опустившись ниже отметки $45 тысяч впервые за три месяца.

Падение началось после намека основателя производителя электромобилей Tesla Илона Маска, что компания могла продать свои биткойны.

19 мая цена первой криптовалюты опустилась ниже $40 тысяч за монету.