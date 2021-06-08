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Валюта 1 час назад

Криптовалютчики будут отслеживать ущерб от твитов Илона Маска на специальном сайте

На сайте показаны все твиты Маска с января 2021 года, которые оказали влияние на криптовалютный рынок

Илон Маск. Фото: Getty Images Илон Маск. Фото: Getty Images
Илон Маск. Фото: Getty Images

Во Всемирной Сети появился сайт ElonOMeter, пользователи которого смогут отслеживать объем ущерба, нанесенного криптовалютному рынку твитами американского миллиардера Илона Маска.

Авторы проекта решили выяснить, как высказывания основателя Tesla и SpaceX влияют на цены различных криптовалют.

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В частности, на сайте показаны все твиты Маска с января 2021 года, которые оказали влияние на криптовалютный рынок.

При этом обновление сайта происходит после каждого нового твита миллиардера. Последний был опубликован 4 июня, когда Маск запостил значок биткойна и разбитое сердце.

Кроме этого, сайт имеет так называемый счетчик, который показывает "уровень настроения" Маска от 0 до 100%.

В настоящее время счетчик показывает отметку в 35%.

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Как уверяют авторы проекта, это свидетельствует о жадности Маска и его желании опустить криптовалютный рынок.

Напомним, 17 мая стоимость биткойна упала более чем на 10%, опустившись ниже отметки $45 тысяч впервые за три месяца.

Падение началось после намека основателя производителя электромобилей Tesla Илона Маска, что компания могла продать свои биткойны.

19 мая цена первой криптовалюты опустилась ниже $40 тысяч за монету.

 

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