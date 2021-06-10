Курс биткойна вырос на 20% после легализации криптовалюты в Сальвадоре

Котировки главной криптовалюты биткойн выросли до $38 тысяч в четверг, 10 июня 2021 года, после новостей о ее легализации в качестве платежного средства в Сальвадоре.

Об этом следует из данных Coindesk.

В частности, по состоянию на 13:00 по Киеву биткойн пересек отметку в $38,1 тысячи с ростом в 11,9% в течение суток. Еще 8 июня котировки составляли около $31,4 тысячи, или на 21,3% меньше.

Указано, что причиной роста стали новости из Сальвадора, что является первой страной в мире, которая легализовала биткойн как платежное средство 9 июня.

Напомним, перед этим американский инвестиционный банк Goldman Sachs признал биткойн инвестиционным активом.

Напомним, в мае 2021 года стоимость биткойна начала стремительно падать и оказалась ниже отметки в $40 тысяч на фоне новостей о дальнейших ограничениях криптовалютных операций в Китае.

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Ранее стоимость биткойна впервые почти за три месяца упала ниже $45 тысяч после того, как основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск не исключил вероятности того, что компания может продать или уже продала свои биткойн-активы.

Вскоре во Всемирной Сети появился сайт ElonOMeter, пользователи которого смогут отслеживать объем ущерба, нанесенного криптовалютному рынку твитами американского миллиардера Илона Маска.

Авторы проекта решили выяснить, как высказывания основателя Tesla и SpaceX влияют на цены различных криптовалют.