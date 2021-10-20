Экономика 1 час назад

Биткоин обновил исторический максимум почти достигнув $67 тысяч

Накануне эта криптовалюта поднялась на выходе на Нью-Йоркскую биржу первого инвестфонда, основанного на биткоин-фьючерсах

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Стоимость биткоина 20 октября установила новый исторический рекорд, повысившись до отметки выше 66,9 тысячи долларов. По данным площадки CoinMarketCap, столько за единицу самой популярной криптовалюты давали около 17:54 среды.

В свою очередь, рыночная капитализация этой криптовалюты, державшаяся весь день на уровне 1,2 трлн долларов, скакнула до исторического максимума в 1,26 трлн.

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Котировки BTC в течение дня в среду держался в рамках 63,7-63,4 тысячи долларов, однако после 16:40 резко пошел вверх. После отмеченного пика цена биткоина немного снизилась, но по состоянию на 18:55 оставалась на уровне 66,6 тысячи долларов.

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Отметим, что накануне, 19 октября, курс биткоина держался утром на уровне 62-62,4 тысячи долларов, однако к вечеру в этот день вырос после того, как в США начал торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже первый ETF (биржевой инвестиционный фонд), основанный на биткоин-фьючерсах Чикагской товарной биржи: Bitcoin Strategy ETF от компании ProShares представлен на NYSE под тикером BITO.

Напомним также, что ранее в октябре в легализовавшем биткоин Сальвадоре для добычи цифровой валюты начали использовать вулканическую энергию.

В сентябре же функция, позволяющая выплачивать авторам контента вознаграждение, в том числе и в биткоинах, появилась в социальной сети Twitter.

Источник фото: Depositphotos

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