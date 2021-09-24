Доступно, информативно, актуально о биткоинах: в Киеве откроется офис Bitcoin Magazine

В Украине откроется региональный офис одного из самых авторитетных в мире СМИ о биткоинах — журнала Bitcoin Magazine. Новое бюро будет базироваться в Киеве. Планируется, что Bitcoin Magazine будет освещать мероприятия в 11 странах.

Аудитория журнала составит 240 миллионов человек, которые в настоящее время проживают в Украине, а также в странах СНГ. Издание предложит своим читателям широкий спектр письменных и видеоматериалов, а также подкасты на украинском, русском и казахском языках.

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По словам генерального директора Bitcoin Magazine Дэвида Бейли, в то время как мировые экономисты зациклены на таких сверхдержавах, как Китай и Соединенные Штаты, будущее денег решается в таких странах, как Сальвадор и Украина. Бейли считает именно Украину идеальной стартовой площадкой для региональных начинаний издания.

"Украина быстро превращается из регионального лидера в мировой рынок биткоинов, и мы надеемся сыграть ведущую роль в предоставлении первоклассной информации и анализа последних событий на этих захватывающих рынках", — отметил генеральный директор Bitcoin Magazine.

Как рассказал издатель журнала Майк Джермано, главная цель Bitcoin Magazine — сделать журнал самым надежным и важным средством массовой информации для всех, кто интересуется биткоинами.

Для этого руководство привлекает лучших репортеров, колумнистов, видеооператоров и продюсеров со всего мира, которые являются членами сообщества и имеют непосредственный опыт в том, как биткоин может изменить мир.

Киев станет третьим международным офисом Bitcoin Magazine в мире после Сеула и Шанхая, где будет открыто региональное бюро. Также в ноябре 2021 года ожидается запуск регионального веб-сайта Bitcoin Magazine.

Напомним, по данным американской аналитической компании Chainalysis, Украина в 2021 году заняла четвертую позицию в рейтинге глобального индекса восприятия криптоактивов. По оценкам Минцифры, ориентировочный ежедневный оборот криптовалюты в Украине составляет около 1 млрд гривен, а в 2020-м году наша страна вошла в топ-10 стран с наибольшим заработком на Bitcoin.

Отметим, 8 сентября Верховная Рада приняла Закон Украины "Про виртуальные активы", который легализировал криптовалюту в нашей стране.

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