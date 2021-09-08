ВР приняла закон о виртуальных активах: как будут регулировать их оборот и кого штрафовать

Украинский парламент в среду, 8 сентября, принял закон о виртуальных активах — его поддержали 276 народных депутатов. Свои голоса за решение дали представители фракции "Слуга народа", групп "Доверие" и "За будущее", несколько депутатов от "Голоса" и внефракционные нардепы.

Документ, в первую очередь, закрепляет понятие виртуального актива. Это будет нематериальное благо, у которого есть стоимость, и выражено оно совокупностью данных в электронной форме. При этом виртуальный актив может удостоверять имущественные права и права требования на другие объекты гражданских прав.

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Авторы законопроекта определили также и понятие виртуального кошелька — программного обеспечения, предоставляющего пользователю информацию о принадлежащих ему виртуальных активах. Отмечается, что для участия в обороте виртуальных активов субъекты должны быть зарегистрированы на территории Украины или иметь здесь постоянное представительство. Однако закон не будет применяться к операциям с выпуском, обращением или хранением электронных денег, а также ценных бумаг и деривативных контрактов. В законе прямо говорится: виртуальные активы не являются средством платежа на территории Украины и не могут быть предметом обмена на имущество (товары) или работы (услуги).

Оборот виртуального актива начинается с момента его создания, а созданием считается момент, после которого первый собственник получает возможность им распоряжаться. Условия приобретения виртуального актива будут устанавливать алгоритмы и цифровые функции системы, в которой происходит оборот. Важное уточнение: человек, которому принадлежал виртуальный актив в прошлом, будет иметь на него законное право до соответствующего решения суда. Кроме того, суд может наложить арест на такой актив, и оборот его будет ограничен.

А вот стоимость виртуальных активов субъекты будут определять сами, государство в этот вопрос пока не планирует вмешиваться. Те, кто хочет продать или купить такие активы, должны будут придерживаться норм законов "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и "О валюте и валютных операциях".

Поставщиком услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, не могут быть: компании, зарегистрированные на территории государства-оккупанта и государства-агрессора; руководители, бухгалтеры, собственники значительной части компаний и их конечные бенефициары, которые являются гражданами страны-агрессора; лицо, которое владеет прямо или косвенно (через другое физическое или юридическое лицо) любой долей резидента иностранного государства, признанного государством-агрессором.

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Размер уставного капитала для резидентов Украины, являющихся поставщиками услуг по хранению или администрированию виртуальных активов или ключей виртуальных активов, должен быть не менее 350 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (почти 6 млн грн). Размер уставного капитала для переводов виртуальных активов для резидентов Украины составит 35 тысяч не облагаемых налогом минимумов (595 тысяч грн), а для нерезидентов — 175 тысяч минимумов (почти 3 млн грн).

Другим важным уточнением является тот факт, что поставщики услуг по обмену виртуальных активов имеют право менять их только на виртуальные активы или на национальную валюту (гривню). Национальный банк Украины в будущем должен определить случаи, когда возможен обмен и на другие валютные ценности.

Чтобы продать виртуальные активы, необходимо подготовить и опубликовать следующую информацию: название юрлица, адрес сайта, общую информацию об активах; условия их приобретения, продажи, изъятия из оборота; информацию о возможных рисках. Разместить эти данные компания должна у себя на сайте на украинском языке, а также на любом другом языке по выбору.

Широко прописаны в законе и полномочия НБУ относительно виртактивов. Предполагается, что он будет регулировать их оборот, определять список валютных ценностей, на которые можно обменять виртактив; устанавливать ограничения оборота, проводить плановые и внеплановые инспекции поставщиков услуг, связанных с виртуальными активами. Авторизировать поставщиков услуг, устанавливать правила для эмитентов виртактивов и стандарты информационной безопасности будет Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. У нее также будет возможность проводить плановые и внеплановые проверки поставщиков услуг.

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Прописаны в законе и наказания. Так, за деятельность, связанную с виртуальными активами без соответствующего разрешения от государства, будет грозить штраф от 34 до 119 тысяч грн. Если же лицензированный поставщик услуг будет производить действия, на которые у него не было разрешений, его накажут штрафом от 17 до 85 тысяч грн. За обман в документах при подаче заявления на предоставление услуг штраф составит от 8,5 до 17 тысяч грн. За отсутствие отчетности или предоставление неполных данных со стороны поставщика услуг — штраф в 17 тысяч грн.

Что же касается налогообложения операций с виртуальными активами, в принятом Верховной Радой законопроекте нет соответствующей статьи. Однако вступить в силу он должен в день вступления в силу закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения операций с виртуальными активами. Соответствующий законопроект в парламент пока не подан, а предыдущие его версии так и не дошли до зала голосований.

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации предложило установить ставку налога на доходы физлиц с операций с криптовалютами на уровне 5%. К примеру, продажа биткоина принесла клиенту прибыль в 1 тысячу грн, а эфириум был продан с убытком в 300 грн. Сумма, подлежащая налогообложению, считается следующим образом: 1000 − 300 = 700. То есть 5% налогов нужно будет заплатить с 700 грн.