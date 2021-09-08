Рада приняла закон, запускающий в Украине рынок криптоактивов

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3637 о виртуальных активах. За данное решение проголосовали 276 депутатов: голоса дали "Слуга народа" и группы "Доверие" и "За будущее", несколько нардепов от "Голоса", а также внефракционные нардепы, избранные в Раду от "Слуги народа".

Как отмечается в пояснительной записке, документ призван урегулировать правоотношения, возникающие в связи с обращением виртуальных активов в Украине, определяет права и обязанности участников рынка виртуальных активов и принципы государственной политики в сфере оборота таких активов.

Закон возлагает на Министерство цифровой трансформации полномочия по формированию и обеспечению реализации государственной политики по развитию нового рынка, а также способствованию адаптации законодательства об обороте виртуальных активов к международным стандартам и защите прав участников рынка.

Ведомство должно будет осуществлять государственное регулирование и контроль за оборотом виртуальных активов на территории Украины, в частности контроль за выполнением участниками рынка законодательства о предотвращении и противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Принятый документ определяет правовой статус и требования к поставщикам услуг, связанных с виртуальными активами, через прохождение процедур государственной регистрации одного или нескольких видов деятельности:

- хранение или администрирование виртуальных активов и ключей виртуальных активов;

- обмен виртуальных активов;

- перевод виртуальных активов;

- участие и предоставление финансовых услуг, связанных с предложением эмитента и/или продажей виртуальных активов.

Отдельное регулирование предусмотрено для виртуальных активов, обеспеченных финансовыми инструментами. Госорганом, регулирующим введение в оборот и оборот такого виртуального актива, будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как отмечают в Министерстве цифровой трансформации, принятие базового закона в данной сфере важно в контексте предоставления виртуальным активам определенного правового статуса, что даст юридическую защиту пользователям и участникам рынка.

"Бизнес сможет работать официально и защитить собственные виртуальные активы от возможных злоупотреблений. Страна получит дополнительные налоговые поступления в бюджет, которые будут платить криптокомпании", — говорится в сообщении.

Как указывают в ведомстве, закон базируется на актуальных стандартах регулирования операций с виртуальными активами Международной группы по противодействию отмыванию денег (FATF).

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"Рынок виртуальных активов — это дополнительная точка для роста цифровой экономики в Украине. Легализация виртуальных активов создает предпосылки для запуска этого инновационного рынка в Украине. Уже вскоре иностранные и украинские услуги, связанные с оборотом виртуальных активов, в частности, криптобиржи, смогут официально работать в нашей юрисдикции", — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, развитие новой индустрии позволит привлечь в Украину прозрачные инвестиции и усилит ее имидж как высокотехнологичного государства.

При этом, как подчеркивают в Минцифры, чтобы вести деятельность, связанную с оборотом криптоактивов, поставщики услуг должны будут раскрыть структуру собственности для возможности установки конечных бенефициарных владельцев.

Такие владельцы должны будут иметь безупречную деловую репутацию, а также ввести внутренние процедуры финансового мониторинга для предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем.

Предусмотрено, что закон вступает в силу со дня вступления в силу закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно особенностей налогообложения операций с виртуальными активами, но не ранее дня опубликования настоящего закона.