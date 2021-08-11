Финансы 1 час назад

СБУ заблокировала в Киеве сеть криптообменников (ФОТО)

Изъяты оборудование и валюта в эквиваленте 1 млн гривен

СБУ заблокировала работу сети криптообменников в Киеве 11 августа 2021 года
СБУ заблокировала работу сети криптообменников в Киеве 11 августа 2021 года
СБУ заблокировала работу сети криптообменников в Киеве 11 августа 2021 года
СБУ заблокировала работу сети криптообменников в Киеве 11 августа 2021 года
СБУ заблокировала работу сети криптообменников в Киеве 11 августа 2021 года
СБУ заблокировала работу сети криптообменников в Киеве 11 августа 2021 года
СБУ заблокировала работу сети криптообменников в Киеве 11 августа 2021 года
СБУ заблокировала работу сети криптообменников в Киеве 11 августа 2021 года

Служба безопасности Украины заблокировала сеть подпольных криптообменников в Киеве, через которые ежемесячно проводили до 30 млн грн.

Об этом этом сообщила пресс-служба СБУ.

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По данным спецслужбы, с помощью обналиченных в этой сети денег в том числе финансировались провокации, приуроченные ко Дню Независимости Украины.

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"Услугами этих онлайн-обменников в основном пользовались физические лица. В частности, люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney" и др. В частности, речь идет и об организаторах массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины. Именно через эту сеть они получали финансирование для оплаты "услуг" провокаторов", — говорится в сообщении СБУ.

Сеть функционирует с начала 2021 года и за это время ее услугами воспользовались более 1000 человек.

В СБУ отметили, что при ежемесячном обороте около 30 млн грн, обменники брали себе в качестве комиссии 5-10% от суммы перевода.

В рамках досудебного расследования проведено 5 обысков по местам функционирования "офисов" в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы.

В результате обысков были изъяты компьютеры и серверное оборудование, мобильные терминалы с программным обеспечением, которое позволяло скрыть фактические места пребывания абонентов, печати и учредительные документы фиктивных предприятий, а также наличные иностранной валюты в эквиваленте 1 млн грн.

Возбуждено уголовное производство по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжает работу по привлечению к ответственности организаторов и причастных к противоправной деятельности.

В СБУ напомнили, что с начала года по материалам ГУ СБУ в Киеве и Киевской области трем организаторам аналогичных схем сообщено о подозрении, материалы направлены в суд.

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